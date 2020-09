Covid, il bollettino di oggi: 1.397 nuovi casi, impennata degli attuali positivi (Di giovedì 3 settembre 2020) Covid bollettino 3 settembre 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, nel Paese ci sono stati 1.397 nuovi contagi confermati, in ulteriore crescita rispetto a ieri quando erano stati 1.326 Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia hanno contratto il virus 272.912 persone. Si registrano altri 10 decessi, un dato che porta il totale delle vittime a 35.507. (segue dopo la foto) oggi si registra un’impennata di nuovi positivi, +1.098 in 24 ore per un totale che sale a 28.915. In aumento anche i pazienti in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri e 120 in ... Leggi su urbanpost

Catanzaro, giovedì 03 Settembre 2020. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 158.698 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.558 (+13 rispetto a ieri), quelle negative sono 157 ...

Sono 228 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, 41 dei quali 'debolmente positivi' e 12 a seguito di test sierologico. Sempre nelle ultime 24 ore una persona è morta a causa ...

