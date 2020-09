Covid e negazionismo, immunologa Viola: “Noi scienziati dobbiamo fare un mea culpa” (Di giovedì 3 settembre 2020) In merito alla questione che vede il negazionismo rifiutare la pericolosità (o addirittura l’esistenza) del Covid, si è espressa di recente l’immunologa Antonella Viola. “Noi scienziati dobbiamo fare un mea culpa”, ha dichiarato, ma attenzione: “Il virus c’è, magari non fosse così”. Forte è il fronte dei negazionisti che sminuiscono o addirittura rinnegano la reale … L'articolo Covid e negazionismo, immunologa Viola: “Noi scienziati dobbiamo fare un mea culpa” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

In tempi di comunicazione social c’è sempre meno voglia di approfondire ed analizzare i problemi, c’è solo la volontà di affibbiare etichette. Nel caso della tematica Covid-19 il problema di una sempl ...Grazie ai social media, dove (almeno per ora) l’informazione è ancora relativamente libera, si è scoperto che un’altissima percentuale di italiani non crede, nè alla narrativa della pandemia covid19, ...