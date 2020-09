Covid, boom di ricoveri in Italia. Gimbe: “+62% in terapia intensiva” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Covid avanza in Italia e aumentano i ricoverati negli ospedali e i pazienti in terapia intensiva. Nell’ultima settimana, dal 26 agosto al 1 settembre, è salito il numero dei nuovi casi di positivi, ma soprattutto delle persone contagiate da Sars Cov2 ospedalizzate con sintomi (+30 per cento) – quasi raddoppiato – e di quelle ricoverate in terapia intensiva (+62 per cento), un fronte sul quale si è registrata una vera e propria impennata (da 66 agli attuali 107). Leggero incremento – da 40 a 46 – anche nel numero dei morti. A registrarlo, nel consueto monitoraggio settimanale, la Fondazione Gimbe, presieduta da Nino Cartabellotta. Cifre alla mano, i nuovi positivi sono oltre 26mila, la metà tra Lombardia (26,5 per cento), Lazio (12,3 per cento) ed ... Leggi su tpi

Il Coronavirus torna a far paura. Galeotta l'estate ed un rilassamento che, alla luce dei numeri che stanno emergendo, si è rivelato essere eccessivo e deleterio. Sette positivi, tra cui quattro giova ...

