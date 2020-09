Covid a Salerno, parla il sindaco: 'L'autunno è alle porte, resta la preoccupazione' (Di giovedì 3 settembre 2020) Covid, nuovi casi di contagio in provincia di Salerno: i dati del Ruggi 2 settembre 2020 Covid-19 a Buonabitacolo, ordinanza del sindaco: 'Fuori casa solo per necessità' 2 settembre 2020 'Guardia alta ... Leggi su salernotoday

matteosalvinimi : Salerno, milioni di euro di soldi pubblici buttati dal signor De Luca in un ospedale Covid mai inaugurato, una verg… - AlessiaMorani : “Qui non si entra, è un luogo di dolore, non permetto demagogia' così il direttore dell'Ospedale di Salerno ha nega… - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Covid, primo contagio a Positano: ?è una donna, tamponi a tutti i colleghi - mattinodinapoli : Covid, primo contagio a Positano: ?è una donna, tamponi a tutti i colleghi - occhio_notizie : Unisa, oggi il test di accesso a Medicina nel rispetto delle norme anti-Covid -