Covid-19, tre positività in Irpinia: il bollettino dell’Asl di Avellino (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi effettuati su 3 persone: 2, residenti nel comune di Mercogliano, contatti di un positivo; 1, residente nel comune di Teora, contatto di un positivo. L'articolo Covid-19, tre positività in Irpinia: il bollettino dell’Asl di Avellino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

