Covid-19, Speranza: “Investiamo molto sul vaccino”. Negativi gli ultimi tamponi dalla Costa Smeralda (Di giovedì 3 settembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha presenziato durante le celebrazioni in memoria del Beato Gerardo Sasso a Scala (Salerno) ha parlato di vaccino anti Covid-19 e di come il governo stia investendo numerose risorse, in collaborazione con gli altri stati europei per arrivare a risultati soddisfacenti il prima possibile: “Stiamo investendo molto sul vaccino perché lo riteniamo la soluzione vera a cui l’Italia, l’Europa e tutti i Paesi del mondo stanno lavorando. Abbiamo costruito un’alleanza, in modo particolare con Germania, Francia e Olanda, per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini e siamo convinti che tutti i tentativi che sta facendo il mondo scientifico possano, in un tempo che ci auguriamo sia il più breve possibile, portare dei risultati”. Notizie confortanti Il ... Leggi su giornal

fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Fortissimo abbassamento dell’età dei contagiati, scesa a 29 anni” - graziano_delrio : Tra poco ore riparte la #MostradelcinemadiVenezia È il primo grande evento post #Covid_19 un piccolo passo verso la… - Agenzia_Ansa : #Speranza: 'Stiamo investendo molto sul vaccino' #Covid #ANSA - tiecolino : Speranza: 'Prime dosi vaccino Covid entro 2020' ..ed un paio di settimane fa la cupola scientifica esprimeva dubbi… - Pzzglc67d03 : RT @grande_luciano: #berlusconipositivo il fatto che ad un uomo di 84 il #Covid_19 Non lo debilita ma lo rende portatore sano,significa che… -