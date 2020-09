Covid 19, Sanofi e GSK: “Sperimentazione su 400 persone, risultati promettenti” (Di giovedì 3 settembre 2020) Covid 19: Sanofi e GSK stanno effettuando la sperimentazione del loro vaccino su 400 persone, annunciando “un miliardo di dosi nel 2021”. Proseguono le sperimentazioni per il vaccino contro il Covid 19. Sanofi e GSK annunciano di avere avviato su oltre 400 partecipanti la sperimentazione clinica di fase 1/2 per il loro vaccino. Questo vaccino, … Leggi su 2anews

