Covid-19, parla Berlusconi: “Sto bene, non ho febbre né dolori” (Di giovedì 3 settembre 2020) Covid-19, nella giornata di ieri è giunta la notizia che anche Silvio Berlusconi è positivo al tampone. L’ex premier ha svelato le sue condizioni durante un intervento telefonico. Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus: l’ex presidente del consiglio, tuttavia, sta bene e non ha né febbre né altri sintomi. Berlusconi, nel corso delle scorse settimane, … L'articolo Covid-19, parla Berlusconi: “Sto bene, non ho febbre né dolori” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

borghi_claudio : Covid e intelligence, prove tecniche di 'regime'. Parla Claudio Borghi (Lega) - CottarelliCPI : Mio figlio lavora a San Francisco.Da giorni deve stare a casa non per il covid ma per il fumo degli incendi che han… - nicola_pinna : Parla l'indiziato numero uno #Berlusconi positivo al Covid, ho fatto due chiacchiere con Flavio #Briatore, il princ… - affittozorro : @OverlookHotel71 @DiRipalta Adesso se di parla di hiv è un argomento, se si parla di covid un altro. Se si parla di… - Pianeta_Carcere : RT @Penitenziaria1: Vedova Montinaro: scarcerazioni dei mafiosi segnale devastante. Parla la vedova del caposcorta di Giovanni Falcone: 'Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid parla "Con i decessi siamo tornati all'epoca pre Covid". Parla il professor Graziano Onder L'HuffPost L’analisi Cisl sugli Isee: allarme povertà «Oltre il 40% con redditi di 9 mila euro»

L’analisi dei dati sulle oltre 10 mila domande di compilazione dell’Isee registrate dal Caf Cisl in provincia di Bergamo. Post Covid: molte persone sole in gravi difficoltà economiche. Cresce in manie ...

Conte e i servizi segreti: arriva la fiducia, ma il caso non è chiuso

Al momento del voto di fiducia sul dl Covid alla Camera, ieri pomeriggio, sono mancati all’appello 28 voti del M5S. Un buco che molti hanno interpretato come reazione alla decisione di abbattere l’eme ...

L’analisi dei dati sulle oltre 10 mila domande di compilazione dell’Isee registrate dal Caf Cisl in provincia di Bergamo. Post Covid: molte persone sole in gravi difficoltà economiche. Cresce in manie ...Al momento del voto di fiducia sul dl Covid alla Camera, ieri pomeriggio, sono mancati all’appello 28 voti del M5S. Un buco che molti hanno interpretato come reazione alla decisione di abbattere l’eme ...