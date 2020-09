COVID-19 negli USA, 36mila casi e mille morti in 24 ore. Trump: "Vaccino a novembre" (Di giovedì 3 settembre 2020) Gli Stati Uniti sono ancora nel pieno della prima ondata di COVID-19, che ormai da mesi non solo non accenna a rallentare, ma continua a crescere in modo preoccupante mentre l'unica preoccupazione del Presidente Donald Trump sembra quella di non lasciare la Casa Bianca dopo le elezioni del prossimo novembre. Nelle ultime 24 ore da una parte all'altra del Paese sono stati registrati 36.970 nuovi casi di COVID-19 e ben 1.056 decessi legati all'infezione, in linea con quanto accaduto nei giorni precedenti:2 settembre 2020: 41.211 nuovi casi e 1.090 decessi 1 settembre 2020: 41.980 nuovi casi e 1.164 decessi 31 agosto 2020: 38.571 nuovi casi e 512 decessi 30 agosto 2020: 33.991 nuovi casi e 369 decessi 29 agosto 2020: 42.678 nuovi ... Leggi su blogo

New York Times: "Il vaccino per il Covid verrà distribuito negli Usa tra ottobre e novembre" Il Fatto Quotidiano

Medico scolastico: i pediatri di famiglia dicono no

Facciamo una proposta organizzativa coerente con il documento, sostenendo la figura dell’Infermiere di Comunità come referente del DdP che svolgerà le funzioni di prevenzione e controllo ...

Covid-19, cinque nuovi casi a Quartu. Delunas: “Bisogna rispettare le regole”

Il coronavirus avanza a Quartu. L’Ats ha segnalato al Comune la presenza di cinque nuovi contagi e sale così a 27 il numero di casi registrati in meno di un mese. A dare l’annuncio è il sindaco Stefan ...

