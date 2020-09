Così Berlusconi ha contratto il Covid: l’incubo ha avuto inizio a Ferragosto (Di giovedì 3 settembre 2020) Lo staff di Silvio Berlusconi ha ufficializzato ieri la notizia della positività del Cavaliere al Coronavirus: il leader azzurro ha avuto esito positivo di un tampone effettuato dopo il suo ritorno dalla Sardegna. Berlusconi è adesso in isolamento nella sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Ma il suo medico Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha rassicurato sulle sue condizioni: “È asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali”. Dopo che la positività di Berlusconi al Covid è diventata ufficiale, in molti hanno subito ripensato a una foto che lo ritrae, ... Leggi su tpi

berlusconi : Era un taglio che si inseriva in una riforma organica della democrazia parlamentare. Fatto così, come lo vogliono i… - Nath67Lic : RT @valy_s: Invece si fare battute sceme su #Berlusconi, #Briatore, #Zangrillo ecc .. pensare che il leader di FI ha 84 anni e passati prob… - Ariel2575 : RT @valy_s: Invece si fare battute sceme su #Berlusconi, #Briatore, #Zangrillo ecc .. pensare che il leader di FI ha 84 anni e passati prob… - rogelio10101010 : RT @valy_s: Invece si fare battute sceme su #Berlusconi, #Briatore, #Zangrillo ecc .. pensare che il leader di FI ha 84 anni e passati prob… - StufaMarcia1 : RT @valy_s: Invece si fare battute sceme su #Berlusconi, #Briatore, #Zangrillo ecc .. pensare che il leader di FI ha 84 anni e passati prob… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Berlusconi Paolo Berlusconi all'Adnkronos: "Silvio molto forte, non sa come ha preso il virus" Affaritaliani.it