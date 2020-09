Cos’è il bonus figli fino a 21 anni: ISEE, nucleo familiare ed importo (Di giovedì 3 settembre 2020) Arriverà da gennaio 2021 il bonus figli fino a 21 anni, conosciuto anche come assegno unico universale (non ci sono limiti di età per i disabili ed è prevista una maggiorazione a partire dal terzo figlio). Il disegno di legge è stato approvato con 452 voti favorevoli, nessuno contrario e un astenuto. Il bonus figli fino a 21 anni consisterà nell’erogazione di una cifra mensile in denaro o come credito di compensazione dei debiti d’imposta. L’assegno verrà riconosciuto a partire dalla nascita della prole, non concorrerà alla formazione del reddito, né tanto meno come riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno dello stesso. Il bonus ... Leggi su optimagazine

linosegna : RT @nicomanetta1: Bonus taxi 2020: a chi spetta, cos’è come funziona e come richiederlo - The Italian Times #taxi #NoUber - nicomanetta1 : Bonus taxi 2020: a chi spetta, cos’è come funziona e come richiederlo - The Italian Times #taxi #NoUber - Claudoc3 : RT @Delorenzoanna1: Bonus Balconi 2020 tutto quello che c’è da sapere - Proiezioni di Borsa - Delorenzoanna1 : Bonus Balconi 2020 tutto quello che c’è da sapere - Proiezioni di Borsa - mauro_marley : @Danvesfood @AndreaPintore5 Ma cos'è sta storia? Ho letto che caricavi Led per sto bonus. Ma lo ha preso??? -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è bonus Inps: Lombardo (M5S), 'indagare su bonus a tutti professionisti' Affaritaliani.it