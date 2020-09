Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 3 settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) I numeri coronavirus 3 settembre restituiscono un numero di contagi superiore a quello di ieri. Oggi i nuovi malati di coronavirus sono 1.397 – per un totale di casi che sale a 272.912 da inizio pandemia – e i decessi sono 10 – per un totale di 35.507 -. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 2 settembre Numeri coronavirus 3 settembre, cosa c’è di positivo Il dato positivo di oggi riguarda i pazienti guariti o dimessi, che salgono rispetto a ieri ... Leggi su giornalettismo

