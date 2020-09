Corruzione e soldi sottratti al Barça, il presidente Bartomeu nei guai (Di venerdì 4 settembre 2020) Barcellona è sotto shock e Josep Maria Bartomeu nei guai fino al collo. Il presidente del club catalano è infatti stato accusato di Corruzione dalla polizia catalana, che lo accusa di aver anche sottratto soldi al club, secondo le rivelazioni del quotidano spagnolo El Mundo. Una serie di accuse che fanno parte di quel “Barçagate” che ormai da mesi sta scuotendo alla radice l’universo blaugrana, rompendo uno dei giocattoli calcistici più belli della storia del calcio. LEGGI ANCHE > Il clamoroso dietrofront di Messi: si tratta per rimanere al Barcellona fino al 2021 Corruzione, fondi sottratti e spie per infangare Messi e compagni: ecco cosa ha messo Bartomeu nei guai Le ... Leggi su giornalettismo

soldi_anna : RT @pascalefede: Il 3 ottobre a #Catania avrà inizio un processo memorabile, simbolo della corruzione ormai radicata nel sistema giudiziari… - hogiadato : @katerpi73 e anche la #Maglie pensa a cosa portano i soldi la corruzione e rinnegare se stessi e decenni di fin… - EnricoSclosa : @franper81 @luiselladb @GCoddio @ldibartolomei @borghi_claudio Siamo il paese con più corruzione d'Europa, non rius… - angelabaffigi : @JacopoMorrone Tutti potete andare a processo per reati gravi non c'è solo un carnefice: sequestro di persona ,diff… - Giumas79 : @frankspicc @coratella24 @SSLazioOrg @Roma @virginiaraggi @danielefrongia @IlarioDiGiovamb @RobertoRenga… -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione soldi Industria farmaceutica paga i medici, è corruzione dice esperto swissinfo.ch Industria farmaceutica paga i medici, è corruzione dice esperto

L'industria farmaceutica continua a versare somme enormi ai medici, una prassi che crea corruzione nel settore sanitario e che può rivelarsi letale per il paziente, alla prese con medicamenti non adat ...

"Fece i nomi dei funzionari a cui diede soldi"

esso consentì alla Procura di contestare a quasi tutti gli imputati il reato di corruzione. Alla fine facemmo la somma di tutte le elargizioni versate e arrivammo ad 1 miliardo di lire. Anche un ...

L'industria farmaceutica continua a versare somme enormi ai medici, una prassi che crea corruzione nel settore sanitario e che può rivelarsi letale per il paziente, alla prese con medicamenti non adat ...esso consentì alla Procura di contestare a quasi tutti gli imputati il reato di corruzione. Alla fine facemmo la somma di tutte le elargizioni versate e arrivammo ad 1 miliardo di lire. Anche un ...