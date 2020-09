"Correlazione evidente". Zangrillo "sistema" gli allarmisti: il dato che non ci dicono sul virus, ora si spiega tutto (Di giovedì 3 settembre 2020) Alberto Zangrillo non cambia idea: il coronavirus è mutato, la sua carica virale si è indebolita. A riprova di ciò, il direttore del reparto di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano nonché medico curante di Silvio Berlusconi, ha condiviso su Twitter uno studio. Qui il commento dell'esperto: "In questo studio hanno dimostrato come una bassa carica virale è risultata indipendentemente associata ad un ridotto rischio di essere intubati e morire: i pazienti intubati e deceduti avevano una carica virale 8 volte superiore a quelli sopravvissuti/non intubati". Ma non solo, perché Zangrillo, finito nel mirino per aver detto che il Covid-19 è clinicamente morto, lancia un ulteriore messaggio ai numerosi, troppi, allarmisti: "Come anticipato da studi ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Correlazione evidente Terremoti: c’è una correlazione con la fuga di anidride carbonica dai terreni dell’Appenino. Lo afferma uno studio Business Insider Italia Terremoti: c’è una correlazione con la fuga di anidride carbonica dai terreni dell’Appenino. Lo afferma uno studio

C’è un forte desiderio da parte della comunità scientifica di riuscire a prevedere terremoti ed eruzioni vulcaniche e dunque ogni manifestazione che si verifica in prossimità dei sismi che potrebbe ai ...

L'AQUILA, terremoto aprile 2009 - Marco Di Lauro/Getty Images

Il fenomeno è piuttosto evidente dove nella crosta è in atto un’estensione, ossia un’apertura della crosta a causa della presenza di faglie, ossia fratture che muovono la crosta terrestre. E negli ...

