Coronavirus, Usa: pronti a distribuire il vaccino a novembre (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Centers for Disease Control and Prevention ha notificato alle autorità sanitarie degli Stati americani e a cinque delle maggiori città statunitensi di prepararsi a distribuire il vaccino contro il Coronavirus agli inizi di novembre. Trovata politica o verità? Lo riporta il New York Times, che sottolinea tuttavia come l’annuncio possa essere una mossa in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

