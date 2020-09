Coronavirus, un composto naturale alla base dei nuovi farmaci – VIDEO (Di giovedì 3 settembre 2020) Parallelamente alla ricerca del vaccino per il Coronavirus continua la ricerca internazionale dei nuovi farmaci: un composto naturale potrebbe salvare molte vite. Si chiama quercetina ed è presente in moltissimi vegetali assolutamente comuni, come capperi, cipolla rossa e radicchio. A livello farmacologico la quercetina è già nota per le sue proprietà antiallergiche e antinfiammatori, nonché per la sua efficace azione antiossidante. Si … L'articolo Coronavirus, un composto naturale alla base dei nuovi farmaci – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

