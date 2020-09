Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.397 nuovi casi e 10 decessi. Tamponi in calo, terapie intensive in crescita (+11) (Di giovedì 3 settembre 2020) I test processati nelle ultime 24 ore sono stati 92.790: in calo rispetto a ieri, quando avevano toccato la cifra record di 102.959 (81.050 il 1° settembre) Leggi su ilsole24ore

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.326 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore - rtl1025 : ?? E' di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. Numeri in crescita… - Open_gol : La governatrice dell’area Madrid sui rischi associati al rientro in presenza a scuola: «Probabile che tutti i bambi… - v3rd3acqua : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus: 10 morti e 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Nuovo balzo terapie intensive, +11 a quota 120. #ANSA… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: 10 morti e 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Nuovo balzo terapie intensive, +11 a quota 120.… -