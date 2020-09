Coronavirus, Speranza: 'Stiamo investendo molto nel vaccino, entro fine anno potrebbero esserci le prime dosi' (Di giovedì 3 settembre 2020) Roberto Speranza torna a parlare del vaccino anti-covid spiegando che si sta investendo molto: 'Abbiamo costruito un'alleanza, in modo particolare con Germania, Francia e Olanda, per rafforzare la ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #Speranza: 'Stiamo investendo molto sul vaccino' #Covid #ANSA - Corriere : Progressi della sperimentazione che consentono di accorciare i tempi e di distribuire un vaccino efficace prima del… - rgrendene : RT @UAAR_it: @rgrendene, segretario Uaar, scrive a ministri @robersperanza e @AzzolinaLucia in vista di apertura #scuole durante #coronavir… - pincpa : RT @SecolodItalia1: La Russa mette a tacere Speranza: “Smettetela di sparare numeri a casaccio sul coronavirus” - mikelibramania : @robersperanza Ci hanno offerto quasi un MILIARDO DI DOLLARI per fare quello che ha fatto l'Italia contro il corona… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

Marta, come tanti altri ragazzi e ragazze, non potrà sostenere il test d’accesso alla facoltà di Medicina perché positiva al coronavirus. Ma è giusto escludere chi è “colpevole” di essersi ammalato? “ ...Test di Medicina, a Napoli ressa e niente distanziamento sociale per quasi 5mila candidati Ressa a Monte Sant'Angelo per i test d'ingresso alla Facoltà di Medicina dell'Università "Federico II" di Nap ...