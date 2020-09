Coronavirus, Sileri: siamo in situazione non a rischio (Di giovedì 3 settembre 2020) 'Dati terapie intensive? Cento è un numero ancora basso, siamo in una situazione a mio avviso ancora non a rischio. E' più importante osservare questo numero piuttosto che quello dei contagi ... Leggi su tgcom24.mediaset

Coronavirus, Sileri: siamo in situazione non a rischio

"Dati terapie intensive? Cento è un numero ancora basso, siamo in una situazione a mio avviso ancora non a rischio. E' più importante osservare questo numero piuttosto che quello dei contagi giornalie ...

“I dati li abbiamo consegnati ieri, tramite il Seresmi, al ministero al Salute, è il primo report: dei casi che abbiamo monitorato, il 34 per cento ha un link con la Sardegna ed una quota importante s ...

"Dati terapie intensive? Cento è un numero ancora basso, siamo in una situazione a mio avviso ancora non a rischio. E' più importante osservare questo numero piuttosto che quello dei contagi giornalie ..."

"I dati li abbiamo consegnati ieri, tramite il Seresmi, al ministero al Salute, è il primo report: dei casi che abbiamo monitorato, il 34 per cento ha un link con la Sardegna ed una quota importante s ..."