Coronavirus, Sileri: “Dobbiamo essere pronti a quadruplicare il numero di tamponi. Il virus circola e va mantenuta alta la guardia” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Il tampone va fatto se ho avuto una condotta a rischio oppure ho avuto vicino a me un positivo. Se ovviamente ho la febbre potrebbe essere necessario fare il tampone e magari anche a chi è stato in contatto con me. Dobbiamo essere pronti a fare un numero importante di tamponi, anche quadruplicandolo, magari durante il picco influenzale, o quando sarà necessario farlo nelle scuole o nelle case per anziani. Dobbiamo essere pronti quando servirà, significa farli con giudizio”. E’ quanto ha detto a Radio Cusano Campus il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Sulle presenze in terapia intensiva, Sileri ha ricordato che è “uno stato che va osservato, l’allerta c’è ... Leggi su lanotiziagiornale

