Coronavirus, scoperta sostanza naturale che blocca il Covid-19 (Di giovedì 3 settembre 2020) La chiave per la lotta contro il Sars-Cov-2 sarebbe una sostanza naturale contenuta in grandi quantità in alcuni alimenti molto diffusi. Lo studio, portato avanti dal Cnr Nanotec di Cosenza, dimostra che questa sostanza inibirebbe l’azione di una delle proteine che hanno il compito di permettere la replicazione del virus. Contenuta in capperi e cipolle rosse È la quercetina, forse, il supereroe della lotta al Covid-19. Questa sostanza, contenuta in cibi come i capperi, il radicchio e le cipolle rosse, ha il potere di destabilizzare la 3CLpro, la proteina che ha il compito di garantire la replicazione del virus all’interno dell’organismo. Nel momento in cui la replicazione è compromessa, ovviamente, lo è anche la diffusione del virus ... Leggi su thesocialpost

ilriformista : Il documento era stato presentato in una riunione con il Cts il 12 febbraio, oltre una settimana prima la scoperta… - MenegazziMarina : Capperi, cipolla e radicchio. Scoperta la proteina contro il Covid - zazoomblog : Coronavirus molecola naturale lo inibisce: la scoperta di alcuni studiosi del Cnr - #Coronavirus #molecola… - canaledieci : La #quercetina, una sostanza naturale presente in alcune verdure, è in grado di bloccare il #coronavirus. La scoper… - saryxs87 : RT @tempoweb: Capperi, cipolla e radicchio. Scoperta la proteina contro il Covid #proteina #covid #coronavirus -