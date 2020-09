Coronavirus, salute ed economia non si contrappongono col ‘piano Crisanti’ (Di giovedì 3 settembre 2020) Pochi giorni fa, la rivista scientifica Science ha dedicato un intero editoriale ad Andrea Crisanti e alla sua strategia di test di massa contro il Covid-19 in Veneto. “Crisanti è stato preveggente” spiega l’editoriale, “alla fine di gennaio (mentre numerosi virologi in tv paragonavano il Coronavirus all’influenza) ha ordinato abbastanza reagenti per processare mezzo milione di tamponi; poi il suo laboratorio ha analizzato i reagenti e ha iniziato a produrne di propri. Così, quando le altre regioni erano a corto, il Veneto aveva un surplus di reagenti.” Questa strategia è riuscita attraverso test approfonditi, rintracciabilità e isolamento sociale a limitare il contagio e la mortalità causata dal virus. Crisanti stesso spiega: “Se non avessimo usato i reagenti dell’Imperial College di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salute Coronavirus: Starace, salute mentale trascurata nel lockdown - Sanità Agenzia ANSA Ristorazione scolastica: arriva il protocollo regionale

A due settimane dall’inizio della scuola in Emilia-Romagna, l’assessorato regionale alle Politiche per la salute ha messo a punto un protocollo ... adottate nei confronti della diffusione del Covid-19 ...

Il ministro Speranza: «Vaccino per il Coronavirus entro l’anno». E gli Usa lo promettono per fine ottobre

Proprio ieri il ministro della Salute Roberto Speranza annunciava che le prime dosi ... alla vigilia del voto, che la guerra al coronavirus è ormai vinta. Chissà se sarà questa la sorpresa di ottobre ...

