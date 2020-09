Coronavirus: Palermo, dipendente Rap positivo, azienda ‘al via sanificazione’ (Di giovedì 3 settembre 2020) Palermo, 3 set. (Adnkronos) – Un caso asintomatico di Covid-19 è stato registrato fra i dipendenti della Rap, l’azienda di igiene ambientale di Palermo. Si tratta di un dipendente impiegato all’interno degli uffici, in particolare in una delle aree operative dislocata presso la sede di via Ingham. Ad informare l’azienda è stato lo stesso dipendente che di propria iniziativa aveva deciso di effettuare il test temendo appunto di aver avuto contatti con persone già positive. La Direzione aziendale ha immediatamente disposto che tutti gli ambienti frequentati dal lavoratore siano sanificati e igienizzati e ha accelerato la procedura, che già era stata avviata, affinché tutti i dipendenti possano usufruire di ... Leggi su calcioweb.eu

