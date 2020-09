Coronavirus, oggi in Italia 10 morti e 1.397 nuovi casi: i ricoveri rimangono una piccolissima percentuale dei positivi [DATI] (Di giovedì 3 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 10 morti, 289 guariti e 1.397 nuovi casi su 92.790 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,50% dei tamponi effettuati, in linea con i DATI dei giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (228), Campania (193), Lazio (154), Emilia Romagna (118), Veneto (115), Toscana (113) e Trentino Alto Adige (95). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 272.912 casi totali 35.507 morti 208.490 guariti Il pazienti attualmente ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 1397 contagiati e 10 morti in 24 ore Fanpage.it Coronavirus, si allarga il focolaio a Salemi: altri 5 positivi, ora sono 14

"Lo screening continua - si legge nel post - a tutti noi il compito di non abbassare la guardia e rispettare tutte le regole per scongiurare i contagi: uso della mascherina e distanziamento fisico". I ...

Berlusconi positivo al Covid-19, Fede: “Tempo fa mi propose di raggiungerlo, ma sono ai domiciliari”

Emilio Fede ha commentato la notizia della positività di Silvio Berlusconi al Covid-19. In un’intervista rilasciata a La Stampa, ha dichiarato: “Non penso proprio che abbia fatto feste o cose del gene ...

