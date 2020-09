Coronavirus, nel Reggiano positiva un’insegnante di una scuola materna: scatta la quarantena per la classe (Di giovedì 3 settembre 2020) L’insegnante e’ risultata positiva al Covid 19 e così è scattata la quarantena per l’intera classe. È successo in una scuola parrocchiale dell’infanzia del distretto di Scandiano (Reggio Emilia), secondo quanto comunicano la direzione dell’Ausl ed il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti. La classe in questione è composta da 13 bambini di 3 anni. La positivita’ dell’insegnante, asintomatica, e’ verosimilmente da attribuire ad un focolaio domestico diagnosticato nella giornata di ieri. Una volta appreso del potenziale rischio di contagio, l’insegnante, che nei giorni precedenti si era sottoposta a test sierologico risultato negativo, ha interrotto immediatamente l’attivita’ in attesa di ... Leggi su meteoweb.eu

