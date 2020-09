Coronavirus nel mondo. Il Canada raccomanda: “Sesso solo con la mascherina contro il contagio” (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ULTIME NOTIZIE – Sono quasi 25,8 milioni i casi di contagio da Covid-19 nel mondo, e la pandemia ha provocato finora più di 857mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 3 settembre 2020, aggiornate in tempo reale. 07.00 – Il Canada raccomanda: “Sesso solo con la mascherina contro il contagio” – Sesso sì ma con la mascherina, per evitare il contagio da Coronavirus. E’ il suggerimento della direttrice della Salute pubblica del Canada ... Leggi su tpi

Tg3web : A Lesbo, in Grecia, è stato rilevato il primo, temuto, contagio da coronavirus nel campo profughi di Moria, dove il… - vaticannews_it : #2Settembre #Nelmondo #FILIPPINE Appello vescovi @cbcpnews Fermare costruzione centrali a carbone N. Zelanda… - piersileri : Nel Barone rampante, Italo Calvino scrive:“Viviamo in un paese dove si verificano sempre le cause e non gli effetti… - infoitinterno : L'altalena del Coronavirus: 28 nuovi contagiati nel Bresciano, 237 in Lombardia - Mizio76 : Oh ma quelli de poltrone e sofà che fanno assembramenti senza mascherina nel nuovo spot? ?? #coronavirus #3settembre -