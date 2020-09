Coronavirus nel Lazio: 3.407 le persone attualmente positive, 130 nuovi contagi in 24 ore. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di giovedì 3 settembre 2020) ‘Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 130 casi di questi 80 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 52%) e i casi con link dalla Sardegna (circa 38%). Visita questa mattina al drive-in lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino in collaborazione con AdR e Croce Rossa Italiana. Test rapidi e gratuiti attivi anche presso i drive-in del San Giovanni e del Forlanini. Approvato oggi in giunta il documento dell’Istituto Superiore di Sanità sul rientro nelle scuole. Un atto importante per garantire uniformità e sicurezza al quale stiamo garantendo massima diffusione’ – commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche:Coronavirus nel Lazio, 130 nuovi casi (80 a Roma), non si arrestano i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

