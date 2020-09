Coronavirus nel Lazio: 154 nuovi casi (111 a Roma) ma su 11mila tamponi, ancora tanti contagi di rientro dalla Sardegna. Ecco i dati di oggi (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono 154 su 11 mila tamponi i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 111 casi sono a Roma. Si conferma la prevalenza dei casi di rientro e continuano ad esserci quelli con link dalla Sardegna. Il valore RT previsto è 0.76. “Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 154 casi di questi 111 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna. Valore RT previsto è 0.76. Il Ministero e l’Istituto Superiore di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

I dati indicano un aumento evidente: un incremento del 37,9% dei nuovi casi di Coronavirus, ma anche dei pazienti ricoverati (+30%) e di quelli in terapia intensiva (+62%). Sono i dati resi noti dal m ..."Lo screening continua - si legge nel post - a tutti noi il compito di non abbassare la guardia e rispettare tutte le regole per scongiurare i contagi: uso della mascherina e distanziamento fisico". I ...