Coronavirus, negli Usa vaccino pronto prima del voto per la Casa Bianca (e di tutti i test clinici). In Brasile meno decessi per la prima volta da maggio (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre)Usa EPA/SHAWN THEW Un operatore sanitario effettua i test per il Coronavirus ad Arlington, in VirginiaEntro la fine di ottobre o l’inizio di novembre, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno comunicato ai funzionari dei 50 Stati americani di prepararsi a distribuire il vaccino per il Coronavirus. Le prime dosi saranno destinate agli operatori sanitari, oltre che ai lavoratori di servizi essenziali e ai dipendenti della sicurezza nazionale. Tra i primi destinatari anche i gruppi di popolazione più a rischio, cioè gli over 65 e i gruppi di minoranze etniche e razziali, riporta il New York Times, oltre che i nativi americani e i detenuti in carcere. Si tratta di comunità più esposte al rischio di ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus negli New York Times: “Il vaccino per il Covid verrà distribuito negli Usa tra ottobre e novembre” Il Fatto Quotidiano Remdesivir per la COVID-19: un altro studio

Inserito il 30 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il remdesivir usato per 5 giorni migliora lo stato clinico dei pazienti con COVID-19 moderata, ma l'importanza pratica di questo risu ...

Apple: l’App Economy ha creato 300.000 posti di lavoro in USA nonostante coronavirus

Apple annuncia che App Store e più in generale l’ App Economy, hanno creato 300.000 nuovi posti di lavoro negli USA nonostante chiusure, blocchi e tutti i problemi causati dalla pandemia di Coronaviru ...

