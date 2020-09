Coronavirus mondo, 26 milioni di casi. Otto ragazzi contagiati in volo tra Creta e Gb (Di giovedì 3 settembre 2020) Salgono a 25.938.122 i contagi da Coronavirus registrati nel mondo . Secondi i dati Coronavirus Resource Center della Johns Hopkins University i decessi attribuiti al Covid-19 sono 863.028. Usa, ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : Il #Brasile ha registrato in 24 ore ulteriori 1.184 decessi e 46.934 nuovi contagi #ANSA #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, in Europa oltre 4 milioni di casi. Quasi 5mila in 24 ore in Francia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, autorità sanitarie Usa: pronti a vaccino in novembre #coronavirus - LiaColombo1 : E SE FOSSE VERO? In Autunno l’Italia e il mondo intero subiranno un altro attacco da parte del mondialismo, probab… - JLTouadi : RT @ispionline: Da quando abbiamo iniziato a contarli, i casi di #Covid19 hanno superato i 25 milioni nel mondo ma secondo l’#OMS il contag… -