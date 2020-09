Coronavirus, lo studio italiano: “Organismo non lo elimina prima di 30 giorni”. L’appello: “Stop al doppio tampone” (Di giovedì 3 settembre 2020) La cronaca nelle ultime settimane ci raccontato molte storie di pazienti che sono rimasti a lungo positivi: per giorni, settimane e anche mesi. Una bimba di 4 anni è stata debolmente positiva (quindi non più infetta) per quattro mesi e ci persone che hanno dovuto attendere il 28° tampone perché risultasse finalmente negativo. Ora uno studio italiano svela che il Coronavirus impiega in media un tempo di 30 giorni dal primo tampone positivo ad essere eliminato dall’organismo, la metà dei pazienti è ancora positiva dopo 30 giorni dalla diagnosi e 36 giorni dalla comparsa dei primi sintomi. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista British Medical Journal Open e condotto dall’Azienda Unità Sanitaria Locale – Irccs di Reggio Emilia su un campione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dai risultati dello studio – continua l’epidemiologo – emerge che circa ... affinché venga abbandonata la procedura secondo la quale un paziente affetto da Covid 19 viene considerato ufficialmente ...

