Coronavirus: l'indagine, ha cambiato vita sessuale e affettiva italiani (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos Salute) - C'è chi ha ridotto le occasioni di incontro, chi ha evitato i baci e le effusioni. E chi invece non ha preso nessuna precauzione. La pandemia ha indubbiamente influenzato anche la vita affettiva e sessuale degli italiani. E' quanto emerge da un'indagine promossa dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica (Fiss), in occasione della Giornata internazionale del benessere sessuale indetta dall'Oms, che si celebra domani. La Fiss ricorda l'attenzione ancora scarsa in Italia verso il tema. "La salute sessuale - afferma Salvo Caruso, presidente Fiss, ginecologo e associato dell'Università di Catania - non deve essere intesa come un aspetto di 'serie B' della persona. L'esperienza del Covid-19, anzi, ... Leggi su iltempo

salutedomani : Indagine coronavirus. Bambini durante il lockdown, vulnerabili ma resilienti - salutedomani : Indagine coronavirus. Bambini durante il lockdown, vulnerabili ma resilienti - antoniocaperna : Indagine coronavirus. Bambini durante il lockdown, vulnerabili ma resilienti - dermanewsok : Indagine coronavirus. Bambini durante il lockdown, vulnerabili ma resilienti - saluteh24com : Indagine coronavirus. Bambini durante il lockdown, vulnerabili ma resilienti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus indagine Coronavirus, indagine di sieroprevalenza della Asl estesa anche al personale dei Nidi Il Messaggero Riaperture scolastiche: il nuovo Rapporto Iss con le indicazioni per la gestione dei possibili focolai

Obiettivo: fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi Covid-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai collegati al ...

I pediatri dicono no al medico scolastico: “Ruolo e funzioni superati da 40 anni. Noi specialisti pronti a fare prevenzione nelle scuole”

Oggi l'incontro con Speranza. Per il Presidente Fimp Biasci: “Il documento Iss-Ministeri Salute e Istruzione dà indicazioni chiare sulla gestione di casi e focolai dell’epidemia. Sull’assistenza sanit ...

Obiettivo: fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi Covid-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai collegati al ...Oggi l'incontro con Speranza. Per il Presidente Fimp Biasci: “Il documento Iss-Ministeri Salute e Istruzione dà indicazioni chiare sulla gestione di casi e focolai dell’epidemia. Sull’assistenza sanit ...