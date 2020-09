Coronavirus, la scoperta che potrebbe rivoluzionare i test: i bambini possono avere contemporaneamente anticorpi e virus (Di giovedì 3 settembre 2020) Gli studi e la ricerca sul Coronavirus continuano a riservare sorprese. I bambini possono avere contemporaneamente nel loro organismo sia il Coronavirus Sars-CoV-2 che gli anticorpi per il patogeno. Ne parla un team di scienziati dello statunitense Children’s National Hospital in uno studio pubblicato sul ‘Journal of Pediatrics‘. Molte domande restano ancora aperte su come i più piccoli diffondono Sars-CoV-2, precisano gli autori che si sono posti l’obiettivo di migliorare la comprensione di un aspetto in particolare: quanto tempo impiegano i pazienti pediatrici contagiati dal virus a eliminarlo dal sistema e a che punto iniziano a produrre anticorpi che funzionano ... Leggi su meteoweb.eu

