Coronavirus | la quercetina uccide il virus | lo studio del Cnr di Cosenza – VIDEO

Uno studio a cui ha partecipato anche il Cnr di Cosenza dimostra che la quercetina potrebbe uccidere il Coronavirus

Una nuova arma contro Covid-19 arriva dalla natura. Uno studio internazionale al quale ha partecipato l'Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche, il Cnr-Nanotec di Cosenza, in ...La ricerca ha rilevato che la quercetina funge da inibitore specifico per il virus responsabile del Covid-19, mostrando un effetto destabilizzante sulla 3CLpro, una delle proteine fondamentali per la ...