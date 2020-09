Coronavirus Italia, il bollettino del 3 Settembre 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Ministero della Salute ha diramato, come di consueto, il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia Da inizio emergenza, in Italia 272.912 persone hanno contratto il Coronavirus. Oggi, 3 Settembre 2020, sono stati registrati 1397 nuovi casi positivi, a fronte di 92790 tamponi processati. 814 dei nuovi casi registrati oggi sono venuti a galla tramite attività di screening. I pazienti attualmente in carico al sistema sanitario nazionale, sono 28915 (+1098 sulle ventiquattro ore); di questi, 120 sono in terapia intensiva (+11 rispetto a ieri) e 1505 risultano ricoverati con sintomi (+68 rispetto a ieri). Da febbraio scorso, 208.490 persone hanno vinto la loro battaglia contro il Covid-19. Questo numero si intende ... Leggi su zon

lucfontana : L’impatto del coronavirus sul lavoro in Italia (via @Corriere) - LegaSalvini : UNA 'BOMBA' COVID SULL'ITALIA. IL VIRUS 'AVANZA' TRA I MIGRANTI - GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - bozz_ferrari : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.397 nuovi casi e 10 decessi. Tamponi in calo, terapie intensive in crescita (+11) h… - AnnaMar74773335 : RT @LaStampa: Coronavirus in Italia, il bollettino: crescono i positivi (1397), 10 i decessi. 120 in terapia intensiva, mai così tanti da f… -