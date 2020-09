Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 3 settembre: morti, contagi, guariti (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 3 settembre 2020. È di 28.915 persone attualmente positive (+1.098), 35.507 morti (+10), 208.490 guariti (+289), per un totale di 272.912 casi (+1.397), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 28.915 pazienti attualmente positivi, 1.505 sono in isolamento domiciliare (+68), 120 sono in terapia intensiva (+11) e 27.290 sono invece in isolamento domiciliare ... Leggi su tpi

