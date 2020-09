Coronavirus Italia, bollettino 3 settembre: 1.397 nuovi casi. Terapie intensive in aumento (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono 1.397 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, a fronte di un numero di tamponi che resta elevato (92.790) ma inferiore rispetto al record del giorno precedente (102.959 test). Dieci i morti, 11 i ricoveri in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 settembre. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva resta relativamente basso da settimane, anche se per il settimo giorno consecutivo è in aumento e ha superato quota 100: a oggi sono 120 (+11). Negli ultimi giorni, inoltre, l’età media dei nuovi contagiati si è abbassata (29 anni, come riporta l'Iss) e molti sono asintomatici (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO ... Leggi su tg24.sky

