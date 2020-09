Coronavirus Italia: aumentano i ricoveri in terapia intensiva, oltre 1390 nuovi casi (Di giovedì 3 settembre 2020) Arriva in questo momento, con cadenza liturgica, il bollettino della Protezione Civile che da ormai 8 mesi monitora la situazione in Italia legata all’emergenza per il Coronavirus. Sono sempre alti i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: un numero che anche oggi supera la soglia dei mille contagiati. Coronavirus: oltre 1.390 nuovi casi in 24 ore 1.397 nuovi casi di contagio: anche oggi, esattamente come riportava il bollettino del 2 settembre, i nuovi casi di Covid-19 registrati in 24 ore si mantengono al di sopra della soglia dei 1300 casi. Cresce però, rispetto alla giornata di ieri, il numero dei ... Leggi su thesocialpost

