Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di giovedì 3 settembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 3 settembre Nella giornata del 3 settembre si registra in Italia un nuovo aumento dei casi (1.397). Sono 10 i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore. Persone che hanno contratto il virus: 272.912 persone (+1.397)Deceduti: 35.507 (+10)Pazienti ricoverati con sintomi: 1.505 (+68)Pazienti ricoverati in terapia intensiva: 120 ... Leggi su newsmondo

lucfontana : L’impatto del coronavirus sul lavoro in Italia (via @Corriere) - LegaSalvini : UNA 'BOMBA' COVID SULL'ITALIA. IL VIRUS 'AVANZA' TRA I MIGRANTI - GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, bollettino 3 settembre: 1.397 nuovi casi. Terapie intensive in aumento - Giordan30423124 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni #Concidenza? Ottobre 2017 Esce il fumetto in Francese di #asterix di René Goscinny… -