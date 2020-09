Coronavirus, in Indonesia chi non indossa la mascherina viene introdotto in una bara finta (Di giovedì 3 settembre 2020) Punizioni dimostrative severe a Giacarta, capitale dell’Indonesia, per gli abitanti che non indossano la mascherina nei luoghi affollati. In Indonesia i contagi da Covid-19 stanno aumentando sensibilmente nelle ultime settimane. Solo nella giornata di ieri si sono registrati 3.622 nuovi contagi, nuovo record di casi giornalieri, e ben 134 nuovi decessi. Il numero totale di … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

RaiNews : In Indonesia i mezzi di persuasione sul rispetto delle norme anti coronavirus sono particolari - NicolaTenerelli : RT @RaiNews: In Indonesia i mezzi di persuasione sul rispetto delle norme anti coronavirus sono particolari - vinnix63 : RT @RaiNews: In Indonesia i mezzi di persuasione sul rispetto delle norme anti coronavirus sono particolari - NickIannello64 : RT @RaiNews: In Indonesia i mezzi di persuasione sul rispetto delle norme anti coronavirus sono particolari - ilgrilloparlan2 : RT @RaiNews: In Indonesia i mezzi di persuasione sul rispetto delle norme anti coronavirus sono particolari -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Indonesia Indonesia: coronavirus, nel Paese a breve un milione di contagiati Agenzia Nova Coronavirus. A Giacarta chi viola l'obbligo di indossare la mascherina finisce in una bara

In Indonesia i mezzi di persuasione sul rispetto delle norme anti coronavirus sono particolari. Condividi L'Indonesia ha registrato giovedì 3.622 nuove infezioni da coronavirus, un nuovo record di cas ...

Ricercatori indonesiani: “Il coronavirus è mutato, 10 volte più contagioso”

Il timore che un cambiamento del materiale genetico del SARS-CoV-2 possa renderlo ancora più pericoloso per l’uomo e complichi ulteriormente la strada verso il vaccino è sempre vivo tra gli scienziati ...

In Indonesia i mezzi di persuasione sul rispetto delle norme anti coronavirus sono particolari. Condividi L'Indonesia ha registrato giovedì 3.622 nuove infezioni da coronavirus, un nuovo record di cas ...Il timore che un cambiamento del materiale genetico del SARS-CoV-2 possa renderlo ancora più pericoloso per l’uomo e complichi ulteriormente la strada verso il vaccino è sempre vivo tra gli scienziati ...