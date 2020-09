Coronavirus in Costa Smeralda: 1000 tamponi tutti negativi (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono tutti negativi i 1.000 tamponi effettuati in questi giorni tra il personale delle strutture ricettive della Costa Smeralda dopo i focolai registrati nella settimana di Ferragosto per effetto della movida. Nessun contagio nemmeno tra i medici, infermieri e pazienti del Mater Olbia, la clinica della Qatar Foundation chiusa dopo la positività di quattro persone, sospesa anche l’attività del drive-in per i tamponi veloci. L’ospedale riaprirà nei prossimi giorni una volta completata la sanificazione. “Zero positivi, non esiste quindi un caso Costa Smeralda“, precisa commentando l’esito dei test Marcello Acciaro, coordinatore dell’Unità di crisi del nord Sardegna. I ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Costa Coronavirus, ecco il test come per la gravidanza. Costa 5 dollari e bastano 15 minuti Il Sole 24 ORE Mille tamponi effettuati, zero positivi: "Non esiste un caso Costa Smeralda"

E' il risultato dello screening condotto tra i dipendenti delle strutture ricettive della Costa Smeralda, dopo i casi di Covid registrati nel corso del mese di agosto. Nessun contagio è stato accertat ...

