Coronavirus in Campania, i dati del 2 settembre: 193 nuovi positivi (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 2 settembre dell’unità di Crisi regionale riporta 193 nuovi positivi su 6.164 tamponi tamponi effettuati. Sono 193 i nuovi casi di Coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 6.164 tamponi. Dei 193 nuovi casi, 65 sono relativi a viaggiatori rientrati dalla Sardegna (37) e da Paesi esteri (28). … Leggi su 2anews

(ANSA) - NAPOLI, 03 SET - Sono 193 in Campania i pazienti risultati positivi oggi al Covid a fronte di 6164 tamponi eseguiti nei vari centri regionali. Dei 193 positivi 65 sono viaggiatori (37 casi da ...

Oggi, 3 settembre, nel Lazio, su oltre 11 mila tamponi si registrano 154 casi di contagio da Covid 19 e di questi 111 sono a Roma città. Un decesso. “Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e c ...

