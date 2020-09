Coronavirus, impennata decessi in Usa, Brasile e India: più di mille ieri (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Continua a salire a gran velocità il conto delle vittime da Covid-19 nei paesi più colpiti dalla pandemia. Stati Uniti, Brasile e India, infatti, hanno registrato più di mille morti nella giornata di ieri con i decessi legati al virus che superano quota 863 mila stando al conteggio della Johns Hopkins University. impennata di vittime negli Usa nelle ultime 24 ore che passano dai 574 decessi di lunedì agli oltre mille nelle giornate di martedì e mercoledì. In risalita anche il numero dei contagi: se lunedì erano stati 34.343, ne sono stati registrati oltre 43mila martedì e 39.670 nella giornata di ieri. Nel Paese sono 6.114.406 i casi accertati di Covid-19 con le ... Leggi su quifinanza

