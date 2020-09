Coronavirus, il virologo Crisanti: “Non credo nel vaccino entro fine anno, la scuola è un’occasione fantastica per innescare i contagi” (Di giovedì 3 settembre 2020) Crede al vaccino contro il Coronavirus entro la fine dell’anno? “No. Un vaccino è una cosa estremamente complicata, purtroppo non ha tempi comprimibili. La fase cosiddetta di sicurezza di un vaccino dura circa un anno e mezzo o due solo quella, perché bisogna darlo a circa centomila persone in tutto il mondo. Questi sono tempi non comprimibili. Capisco l’esigenza e l’aspettativa, però non vorrei che si prendesse una scorciatoia, perché ogni scorciatoia che prendiamo aumenta il rischio o che il vaccino non sia efficace o che abbia degli effetti indesiderati“. Così a Buongiorno, su Sky TG24 Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia ... Leggi su meteoweb.eu

infoitinterno : CORONAVIRUS: SCUOLE, il VIROLOGO Crisanti lancia l'ALLARME. Ecco cosa potrebbe accadere nelle PROSSIME SETTIMANE - Miti_Vigliero : RT @askanews_ita: Servono 400mila tamponi al giorno, difficile il vaccino nel 2020. Cosa dice il virologo Andrea Crisanti sul #coronavirus.… - askanews_ita : Servono 400mila tamponi al giorno, difficile il vaccino nel 2020. Cosa dice il virologo Andrea Crisanti sul… - DatabaseItalia : A scuola le mascherine andrebbero portate dai ragazzi anche quando sono seduti al banco. Ne è convinto il virologo … -