Coronavirus, il punto: sette tamponi positivi nel Lecchese, superata quota tremila (Di giovedì 3 settembre 2020) Aumentano guariti e dimessi, +60,, e zero contagi a Sondrio. A fronte di 14.077 tamponi effettuati sono 228 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi ... Leggi su leccotoday

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus punto Russia, Cina, Usa, paesi Ue: a che punto è la corsa al vaccino anti-Covid nel mondo. In Europa prime dosi a novembre Il Sole 24 ORE Puglia: 152 mila banchi monopostoE per le supplenze boom di domande

La scuola pugliese riapre il 24 settembre, al tempo del Covid 19, tra incognite e preoccupazioni, ma anche con qualche certezza. Almeno sui numeri su cui pende, per le supplenze, la diffida dei sindac ...

IFA2020: GfK fa il punto sulla situazione del mercato

Come da tradizione, GfK, storico partner dell’Ifa di Berlino, ha aperto l’edizione speciale del salone tedesco con un intervento nel quale si è voluto fare il punto sulla situazione del mercato durant ...

