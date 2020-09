Coronavirus, il monitoraggio della Fondazione Gimbe: crescono ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, il monitoraggio della Fondazione Gimbe dal 26 agosto al 1° settembre: crescono i numeri. TORINO – E’ stato pubblicato il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe sul Coronavirus dal 26 agosto al 1° settembre. Dati in continua crescita in Italia con un incremento del 39,7% rispetto alla settimana precedente. Il dato che preoccupa di più è quello della pressione sui servizi sanitari. In terapia intensiva è stato registrato un incremento del 62% mentre aumento del 30% i ricoverati con sintomi. “Si tratta di segnali di ripresa dell’epidemia – le parole di Nino Cartabellotta – proprio alla vigilia di un ... Leggi su newsmondo

