Coronavirus | il bollettino del 3 settembre

Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.397, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 272.912. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 1.098 unità, quindi al momento risultano positive 28.915 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 120, con un incremento di 11 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.505, ovvero 68 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 27.290, con un incremento di 1.019 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.507. Da ieri si registrano anche 289 nuove ...

Coronavirus, sei nuovi casi a Prato, Montemurlo e Vaiano

Il totale dall'inizio dell'epidemia sale a 641. In Toscana 113 nuovi contagiati, quasi la metà dei quali collegati a casi emersi in precedenza PRATO. Sale a 641 il totale dei contagiati da coronavirus ...

