Coronavirus, i numeri in chiaro. L’infettivologa Taliani: «Inquietante ascesa di contagi nonostante il calo tamponi: le terapie intensive saranno la punta dell’iceberg inevitabile» (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre)Milletrecentonovantasette contagi di Covid-19 in 24 ore e nessuna Regione con zero positivi. Segnali di ascesa quelli che arrivano oggi 3 settembre dai dati del ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità e che, come analizza l’infettivologa Gloria Taliani, «risultano inquietanti rispetto al dato del calo di tamponi». Diecimila i test effettuati in meno rispetto alla giornata di ieri, in cui si era raggiunto un picco record. nonostante il calo dei test l’ascesa dei contagi non ha accennato a frenare. Professoressa Taliani, nonostante il calo dei tamponi si ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? E' di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. Numeri in crescita… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ I contribuenti (con le cui tasse sono pagati ministri-parlamentari-comitati vari) hanno… - redazioneiene : Non ha senso guardare ogni giorno i nuovi positivi, bensì quanti sono ricoverati in ospedale. E il dato preoccupa ??… - Filomen30847137 : RT @ilgiornale: La Fondazione Gimbe soffia sul fuoco: 'Preoccupante ascesa'. Ma sono dati percentuali. Cosa dicono i numeri - Notiziedi_it : Coronavirus, i numeri in chiaro. L’infettivologa Taliani: «Inquietante ascesa di contagi nonostante il calo tamponi… -