Coronavirus | Gimbe | “Nell’ultima settimana +30% ricoverati | +62% in terapia intensiva”

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe registra nella settimana 26 agosto-1 settembre, rispetto alla precedente, un incremento del 37,9% dei nuovi casi (9.015 vs 6.538) e del 52,2% dei casi attualmente positivi (7.040 vs 4.625). Aumentano anche i pazienti ricoverati con sintomi (1.380 vs 1.058) e quelli in terapia intensiva (107 vs 66). Lieve incremento dei decessi (46 vs 40). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi +6 (+15%), terapia intensiva +41 (+62,1%), ricoverati con sintomi +322 (+30,4%), nuovi casi 9.015 (+37,9%), casi attualmente positivi +7.040 (+ 52,2%), casi testati +86.515 (+28%), tamponi totali +116.184 (+24%). "Nell'ultima settimana – afferma Nino ...

