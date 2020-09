Coronavirus, Gimbe: crescono i ricoveri (+30%), impennata dei pazienti in terapia intensiva (+62%) (Di giovedì 3 settembre 2020) Dal 26 agosto al 1 settembre +37% di nuovi casi . La metà dei positivi concentrati in Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. Cartabellotta: «Preoccupa la ripresa dell’epidemia alla vigilia riapertura delle scuole» Leggi su corriere

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe registra nella settimana 26 agosto-1 settembre, rispetto alla precedente, un incremento del 37,9% dei nuovi casi (9.015 vs 6.538) e del 52,2% dei ca ...Come si sta sviluppando in Italia l'epidemia di coronavirus? Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE registra nella settimana 26 agosto-1 settembre, rispetto alla precedente, un incremento ...